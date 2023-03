Klimaschutz und Arbeit

Mehr zum Thema

DGB

Im Januar hat die neue Befragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit begonnen. In den kommenden Wochen werden bundesweit mehrere Tausend zufällig ausgewählte Personen telefonisch zu ihren Arbeitsbedingungen befragt.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

In Berlin wurden die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit vorgestellt, die im Auftrag der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Jahr 2022 durchgeführt wurde.

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sachsen

In Sachsen wurde im Auftrag des Sächsische Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im Jahr 2021 bereits zum sechsten Mal eine Befragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit durchgeführt. Die Ergebnisse wurden nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

BAuA

Die Bedingungen von Interaktionsarbeit sind Gegenstand des InWiGe-Forschungsprojekts der BAuA und des Inifes-Instituts. Im neuen Faktenblatt geht es um die Entlohnung von Interaktionsarbeit.

Social Europe

‘Hybrid’ working at different, self-chosen locations—in the office, at home, on the road—is set to become the ‘new normal’ of the working world. How the 'new normal' relates to the blurring of boundaries of work is discussed in an article in 'Social Europe'.

Freie und Hansestadt Hamburg

In Hamburg wurde im Jahr 2021 erstmals eine Befragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit durchgeführt. Im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg wurden etwa 1.000 Hamburger Arbeitnehmer*innen zur ihren Arbeitsbedingungen befragt. Die Ergebnisse liegen nun vor.

BAuA

Das Faktenblatt zeigt auf Basis von Daten des DGB-Index Gute Arbeit, dass Interaktionsarbeit leistende Beschäftigte häufiger als andere Beschäftigte an Wochenenden und am Abend arbeiten. Außerdem wird von ihnen deutlich häufiger Erreichbarkeit und unbezahlte Arbeit außerhalb der Arbeitszeit erwartet. Diese Arbeitsmerkmale sind Indikatoren für für die Entgrenzung von Arbeit.

Die Corona-Pandemie führt bei vielen Auszubildenden zu großen Sorgen um den Abschluss ihrer Ausbildung und ihre beruflichen Zukunftsperspektiven. Das zeigt die Corona-Ausbildungsstudie der DGB-Jugend.

BAuA

Die Arbeit mit und an Menschen stellt besondere Anforderungen an die Beschäftigten. Im Projekt InWiGe wird der Frage nachgegangen, wie sich der Wandel der Arbeit auf Arbeitsbedingungen und die Gesundheit der Beschäftigten bei Interaktionsarbeit auswirkt und wie dieser menschengerecht gestaltet werden kann.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat zum zweiten Mal einen umfassenden Bericht zu den Arbeitsbedingungen der Berliner Beschäftigten vorgestellt. Grundlage ist die Befragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2020.

DGB

Frauen haben nicht die gleichen Chancen wie Männer Homeoffice zu nutzen. Wenn sie es tun, arbeiten sie unter schlechteren Bedingungen. Der Grundstein für die ungleiche Verteilung von Chancen und Risiken rund ums Homeoffice war bereits vor der Corona- Krise gelegt.

"Decent Work" und "Gute Arbeit" sind Leitbilder für die Gestaltung humaner Arbeitsbedingungen. Der Artikel stellt das Decent-Work-Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dem gewerkschaftlichen Begriff der Guten Arbeit gegenüber und benennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Die von ver.di vorgelegte Sonderauswertung "Leistungssteuerung und Arbeitsintensität" betrachtet die Arbeitsbedingungen im Dienstleistungssektor. Datengrundlage ist die Befragung zum DGB-Index Gute Arbeit 2019. Die Studie nimmt den Zusammenhang von Leistungssteuerung und der im Dienstleistungssektor verbreitet hohen Arbeitsintensität in den Fokus.

DGB

Wie verbreitet ist Homeoffice bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst? In welchem Umfang wird von zu Hause aus gearbeitet? Welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen? Diese und viele andere Fragen werden in der Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2020 beantwortet.

DGB

Befristete Verträge und unbezahlte Mehrarbeit charakterisieren die Arbeitsbedingungen vieler wissenschaftlicher Beschäftigter an den Hochschulen in Deutschland. Der DGB-Hochschulreport auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit liefert Befunde zur Arbeitsqualität der wissenschaftlichen Beschäftigten sowie der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung.

Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften der Georg-August-Universität Göttingen

Im Auftrag der GEW-Hessen wurden Lehrerinnen und Lehrer in Frankfurt/Main zu ihren Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen befragt. Dabei kam auch der DGB-Index Gute Arbeit zum Einsatz.. In der Studie "Arbeitszeit und Arbeitsbelastung von Lehrkräften an Frankfurter Schulen 2020" werden umfangreiche Ergebnisse präsentiert.